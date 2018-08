HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut hieman, mutta puolue edelleen suosituin

SDP pitää edelleen kärkisijaa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa. Paalupaikkaa huhtikuusta lähtien pitäneen oppositiopuolueen kannatus kuitenkin laski hieman edelliseen mittaukseen verrattuna. Puolueen kannatus on nyt 21,7 prosenttia, kun edellisessä mittauksessa se oli 22,1 prosenttia.

Toisena olevan kokoomuksen kannatus puolestaan pysyi 20,2 prosentissa, ja kolmantena olevan pääministeripuolue keskustan kannatus nousi hieman, 15,3 prosentista 15,5 prosenttiin. Vihreiden kannatus nousi puoli prosenttiyksikköä 13,7 prosenttiin.

Muista puolueista vain vasemmistoliitto hätyyttelee kymmenen prosentin kannatusta. Puolueen kannatus on 9,6 prosenttia, perussuomalaisten 7,9 prosenttia, RKP:n 4,3 prosenttia, kristillisdemokraattien 4,1 prosenttia ja sinisten 1,2 prosenttia.

Tuoreimman HS-gallupin toteutti Kantar TNS 16. heinäkuuta ja 16. elokuuta välisenä aikana. Kyselyyn osallistui reilut 2 400 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005800045.html

STT

