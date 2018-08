HS: Kansalaispuolue epäilee, että Väyrynen käyttää sen jäsenrekisteriä uuden puolueensa perustamiseen

Monet kansalaispuolueen jäsenet kertovat saaneensa kansanedustaja Paavo Väyryseltä hänen uuteen puoluehankkeeseen liittyviä sähköposteja, vaikka eivät ole antaneet yhteystietojaan Väyrysen käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat.

Kansalaispuolueen mielestä Väyrynen käyttää sen jäsenrekisterin tietoja hyväkseen saadakseen kokoon kannattajakortteja.

Helsingin Sanomien mukaan puolueen yksittäinen jäsen on ilmoittanut asiasta poliisille. Myös kansalaispuolue on tehnyt rikosilmoituksen Helsingin poliisilaitokselle.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen kertoo, että kymmenkunta puolueen jäsentä on ottanut häneen yhteyttä kysyen, onko kansalaispuolue antanut jäsentiedot Väyrysen käyttöön.

-Hän on varastanut kansalaispuolueen jäsentiedot. Kortteja kerätään nyt laittomin tiedoin, Kilpeläinen sanoo.

”Olettamuksena oli, että kansalaispuolueen jäsenet haluavat olla uuden yhdistyksen jäseniä”

Väyrynen myöntää Helsingin Sanomille, että hän on lähettänyt kansalaispuolueen sähköpostiosoitteella puolueen sähköpostilistalla oleville henkilöille viestin. Hänen mukaansa siinä on kysytty, haluavatko kansalaispuolueen kannatusjäsenet siirtyä Seitsemän tähden liikkeen kannattajiksi.

– Ne, jotka ovat halunneet, ovat siirretty uuteen rekisteriin. Kansalaispuolueen sähköpostirekisteri on lakkautettu. Sitä ei enää ole, Väyrynen sanoo.

HS:n mukaan viestissä ei tosiasiassa ole kysytty halukkuudesta kannattajajäseneksi vaan siinä pyydetään ilmoittamaan vastausviestillä, jos henkilö ei halua olla Seitsemän tähden liikkeen kannatusjäsen.

Väyrysen mukaan olettamuksena oli, että kansalaispuolueen jäsenet haluavat olla myös uuden yhdistyksen jäseniä.

– Nämä kannatusjäsenet ovat tulleet pääasiassa minun henkilökohtaisen kannatukseni perusteella, hän sanoo.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005775697.html

STT

