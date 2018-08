HS: Neljää naista vastaan nostettu syytteet Tomi Metsäkedon törkeästä kunnianloukkauksesta

Neljää naista vastaan on nostettu syytteet laulaja Tomi Metsäketoon kohdistuneista törkeistä kunnianloukkauksista, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden jutussa ei kerrota tarkemmin, mistä syytteissä on kyse.

Metsäketoon kohdistuneet häirintäsyytökset johtivat viime vuonna siihen, että Metsäketo poistettiin Tähdet, tähdet -ohjelmasta. Hän sai myös potkut Mamma Mia -musikaalista esille tulleiden häirintätapausten vuoksi.

Metsäketo on kertonut aiemmin Facebookissa tehneensä rikosilmoituksen liittyen suljettuun Facebook-ryhmään, jossa Seiska-lehden mukaan useat naiset ovat jakaneet kokemuksia laulajan tökeröstä käyttäytymisestä.

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005797094.html

STT

Kuvat: