HS: Syyttäjä teki tutkintapyynnön Turun iskussa loukkaantuneen toimista

Syyttäjä on tehnyt tutkintapyynnön Turun terrori-iskussa loukkaantuneen toiminnasta, kertoo Helsingin Sanomat. Ruotsalainen Hassan Zubier antoi menetetyistä ansiotuloistaan vääriä tietoja, sillä hän ei työskennellyt väittämänään aikana ensihoitajana. Zubierin asiamiehen Ari Huhtamäen mukaan tieto väärennetystä asiakirjasta tuli ilmi Valtiokonttorin rutiinitarkastuksessa.

Huhtamäen mukaan Zubier perusteli tekoaan huonolla taloudellisella asemalla. Zubier on sanonut olevansa valmis kärsimään tekonsa seuraukset.

Kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen ei kommentoinut Helsingin Sanomille mahdollisia seuraamuksia tai rikosnimikkeitä. STT ei ole tavoittanut Koistista.

Zubier meni auttamaan elokuussa 2017 Turun joukkopuukotuksen ensimmäistä uhria, päätyi itse useiden veitseniskujen kohteeksi ja joutui pyörätuoliin.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi terrori-iskusta tuomitun Abderrahman Bouananen maksamaan Zubierille korvauksia ansionmenetyksistä vajaat 7 000 euroa ja kuukausittain 950 euroa Zubierin eläkeikään asti. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä Bouanane on valittanut siitä.

