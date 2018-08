HS: Uudet anemialääkkeet sopivat myös lihavuuden hoitoon, selvitti suomalaistutkimus

Oulun yliopiston tutkimuksessa on selvinnyt, että pian markkinoille saapuvat uudenlaiset anemialääkkeet sopivat myös lihavuuden hoitoon, kertoo Helsingin Sanomat.

Tutkijat selvittivät, että uusien lääkkeiden aiheuttama aineenvaihdunnan hidastuminen estää potilaan lihomisen. Tutkijoiden tavoitteena on jatkaa eläinkokeita kunnes suuret lääkeyhtiöt saadaan vakuutettua siitä, että uusia anemialääkkeitä tulisi tutkia myös lihavuuden hoidossa.

Ylipaino on merkittävä terveysongelma useimmissa vauraissa teollisuusmaissa.

