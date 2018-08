Huvipuisto-onnettomuudet harvinaisia, laitteen jumiutuminen ei

Suomessa huvipuistoissa tapahtuu vähän onnettomuuksia, vaikka laitteet jäävät jumiin lähes päivittäin.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Markus Mesimäen mukaan viime vuonna huvipuistoista tuli kymmenisen ilmoitusta onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista. Tukes saa ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos laitteeseen jumittumisen takia joudutaan tekemään pelastusoperaatio

– Meidän näkökulmastamme onnettomuudet ei ole kovin yleisiä, Mesimäki sanoo STT:lle.

Maanantaina yhdeksänvuotias tyttö putosi Linnanmäen Mustekala-laitteesta ja mursi kyynärpäänsä. Alueella laitteen akselin ympäri pyörii useita vaunuja, jotka käyvät ylhäällä ja alhaalla. Tilanteessa oli vaarana, että liikkuvat vaunut olisivat osuneet tyttöön, jos hän olisi noussut maasta.

– Siinä oli todella vaarallinen tilanne lähellä, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin sanoo.

Laite pysäytettiin heti, mutta pysäyttämisen jälkeen se pyörii kierroksen vielä omalla painovoimallaan. Jos laite pysähtyisi kuin seinään, siinä olevat olisivat vaarassa loukkaantua.

Linnanmäen Mustekala-laitteeseen tullaan tekemään joitakin turvallisuutta lisääviä parannuksia. Huvipuisto kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi turvavöitä tai penkinmuunnoksia.

Pää alaspäin ei voi jäädä

Huvipuistolaitteet jumiutuvat usein, sillä laitteiden sensoreihin vaikuttavat pienetkin muutokset.

– Jos vaikka ampiainen lentää sensoriin, laite pysähtyy, Adlivankin sanoo.

Joskus jumit saattavat tuntua asiakkaista turhauttavilta. Laitteet kuitenkin pysähtyvät siltä varalta, että jotain on saattanut tapahtua, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Joskus laite saattaa jäädä epämukavaan asentoon, mutta Adlivankin ja Seppälä vakuuttavat, että Linnanmäen ja Särkänniemen laitteissa pää alaspäin jääminen ei ole mahdollista.

– Laite palaa vähintään sellaiseen asentoon, että ihmiset eivät ole pää alaspäin, Seppälä sanoo.

Pistokokeita puistoihin

Tukes on tehnyt Linnanmäellä tarkistuksen tänä kesänä ja laajempi turvallisuusjohtamistarkastus on tehty viime vuonna. Tukesissa tarkistetaan huvipuistojen koko turvallisuuden hallinta kuluttajaturvallisuuden osalta.

– Pistokokeenomaisesti voidaan esimerkiksi tarkistaa jonkin tietyn laitteen turvallisuus, Mesimäki sanoo.

Huvipuistoissa arvioidaan vaarat, joita liittyy laitteiden käyttöön. Esimerkiksi laitteiden turvalliseen käyttöön liittyy se, että asiakkaille annetaan riittävästi tietoa siitä, minkä pituinen ja painoinen henkilö voi turvallisesti mennä kyytiin. Turvalliseen laitteiden käyttöön liittyy myös henkilökunnan toiminta. Linnanmäeltä ja Särkänniemestä kerrotaan, että laitteet tarkistetaan päivittäin.

– Turvallisuus ei ole koskaan onnen kysymys. Se on prosessikysymys. Suomalaisissa puistossa turvallisuus on aivan numero ykkönen, Seppälä sanoo.

STT

Kuvat: