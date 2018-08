Hyönteisleipää leivotaan myös Halikossa

Fazer laajensi sirkkaleipien leipomisen tällä viikolla kaikkiin myymäläleipomoihinsa.

– Pieni, rapeakuorinen ja aika neutraalin makuinen sekaleipä, arvioi Fazerin Halikon lähileipomon esimies Ilkka Lehtovaara uutuutta.

Reseptin työohjeineen on syntynyt yrityksen tuotekehityksessä.

– Toivoin, että leivässä olisi ollut sattumia, jotka olisivat rasahtaneet, Lehtovaara myhäilee.

Sirkkaleivät leivotaan muiden leipien tapaan alusta asti käsityönä myymäläleipomossa. Leivän pääraaka-aine on kotimainen vehnäjauho. Rasahduksia aiheuttavat pellavan- ja auringonkukansiemet sekä rukiinjyvät.

Sirkkajauho lisätään taikinaan lopuksi. 250 grammaa painavassa leivässä kasvatetuista kotisirkoista jauhettua jauhoa on kolme prosenttia, joka vastaa noin 70:ää kotisirkkaa.

Fazer aloitti proteiinipitoisen sirkkaleivän leipomisen viime syksynä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lahdessa. Ensimmäinen suomalainen hyönteisleipä on saanut paljon huomiota myös ulkomailla.