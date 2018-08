Ikea aloitti Intian-valloituksensa – maailman suurimmassa Ikea-ravintolassa ei tarjoilla lihapullia

Intialaisetkin pääsevät nyt kokeilemaan skandinaavisten huonekalujen kokoamista itse. Intian ensimmäinen Ikea-tavaratalo avattiin torstaina Hyderabadin kaupunkiin maan eteläosassa.

Vaikka huonekalujätin investointi asukasluvultaan maailman toiseksi suurimpaan maahan tuntuu itsestäänselvyydeltä, ei Ikean menestystä Intiassa voi pitää varmana. Elintaso Intian suurissa kaupungeissa on nousussa, mutta kulutus on vielä suhteellisen vähäistä. Intialaisilla on myös vahva luotto kotimaiseen huonekalutuotantoon.

Houkutellakseen asiakkaita Ikea on muokannut tarjontaansa paikalliseen makuun sopivaksi. Klassisten skandinaavisten tuotteidensa lisäksi Ikea myy Intiassa esimerkiksi tawa-nimisiä intialaisia paistinpannuja, maustelaatikoita ja riisikakkukoneita.

Tavaratalo on myös sisustukseltaan paikallishenkinen, esimerkiksi sänkyjen päiväpeitot ovat intialaistyylisiä ja seinillä on kuvia Intian nähtävyyksistä.

– Päätimme, ettemme vain kopioi suoraan. Tapasimme yli tuhat intialaista perhettä ymmärtääksemme, mistä he unelmoivat, mistä he ovat turhautuneita ja mitä he haluavat, kertoi Ikean talousjohtaja Juvencio Maeztu.

Myös Ikea-ravintolan ruokalistaa on muokattu. Ikea on tunnettu lihapullistaan, mutta Hyderabadin Ikeassa ei uskonnollisista syistä tarjota sian- tai naudanlihasta tehtyjä lihapullia. Sen sijaan ravintolassa on ruotsalaisten erikoisuuksien rinnalla tarjolla intialaisia ruokia kuten biryania.

Hyderabadin Ikea-ravintolassa on 1 000 asiakaspaikkaa, mikä tekee siitä maailman suurimman lajissaan. Vaikka ruokalista ei olekaan sama kuin esimerkiksi Suomen Ikeoissa, lukee seinällä kuitenkin ”Smaklig Måltid” eli hyvää ruokahalua ruotsiksi.

Paikalliset skeptisiä

Ikea suunnittelee avaavansa Intiassa 25 tavarataloa vuoteen 2025 mennessä. Ensi vuonna ruotsalaisketjun on tarkoitus rantautua Mumbaihin, Bangaloreen ja Delhiin.

Yhtenä haasteena Intian markkinoilla on maan monimuotoisuus. Kaupungit ja alueet ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä pakottaa Ikean pohtimaan valikoimaansa tavaratalokohtaisesti.

Hyderabadissa paikalliset ovat varsin skeptisiä Ikean menestysmahdollisuuksien suhteen. Kaupungissa huonekaluliikettä pyörittävä Siddharth uskoo Ikean houkuttelevan lähinnä vähävaraisia opiskelijoita.

– Siitä tulee floppi, uskokaa minua. Tavallinen huonekalujen ostaja pitäytyy jykevämmässä puussa, jota Intian markkinoilla on tarjolla. En usko, että siitä on meille kilpailijaksi.

STT