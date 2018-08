IL: KRP selvittää Hakkaraisen ja Vähämäen asumisjärjestelyjä

Iltalehden tietojen mukaan keskusrikospoliisi (KRP) selvittää perussuomalaisten kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen asumisjärjestelyjä. Lehden mukaan esitutkintaa ei ole vielä aloitettu.

Iltalehti kertoi aiemmin, että Hakkarainen ja Vähämäki vuokraavat Helsingissä saunatilaa, johon heille on myönnetty kansanedustajan korotettua kulukorvausta.

Vähämäki asuu nykyään avopuolisonsa kanssa samassa taloyhtiössä sijaitsevassa asunnossa.

Myös eduskunta selvittää kaksikon asumisjärjestelyjä ja sitä, onko heille maksettu korvausta virheellisesti.

Vähämäki muutti saunatilaan Helsingin Töölössä vuokraamastaan kellarihuoneistosta, kertoo Iltalehti.

Varastoksi rakennettua huoneistoa ei ollut tarkoitettu asuinkäyttöön, vaan se oli niin sanottu sala-asunto. Iltalehden mukaan varasto oli Vähämäen kakkosasunto kesäkuusta 2011 syyskuuhun 2013.

Kellarihuoneiston omistaja on kiistänyt vuokranneensa huoneistoa asunnoksi tai että sitä olisi käytetty asuntona. Oululainen kansanedustaja on kuitenkin hakenut töölöläiskellarin vuokrasopimuksella kansanedustajan korotettua kulukorvausta.

