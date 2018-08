Ilmalämpöpumppujen asennuksissa on jonoa Salossa

Ilmalämpöpumppujen kysyntä on kasvanut tasaiseen tahtiin, kun jatkuva helle kiihdytti kotien tarvetta jäähdytyslaitteiden hankintaan. Laitteiden asennuksia jonotetaan nyt loppukesällä viikosta jopa reiluun kuukauteen laitteesta riippuen.

Viilennystä asumiseen tuovien laitteiden asennuksissa eletään nyt jo syyskuun loppua Salossa Huolto Järvi Oy:ssä. Toimitusjohtaja Ari Järvi sanoo, että jäähdytyskausi pitäisi olla ohi. Jäähdytyskaudesta ei ole vielä selvitty, kun jo alkaa lämmityskausi.

– Tasaiseen tahtiin laitteita on asennettu ja huollettu. Määriä ei ole ehditty laskea. Laitteen toimitusaika on noin viikon kaksi, sanoo Jani Nurminen Salon Kylmäpojat Oy:stä Halikosta.

Nurmisen mukaan jäähdytyslaitteita on asennettu rivi- ja kerrostaloihin, jotka ovat kaukolämmössä. Niissä ei ole nähty ilmalämpöpumppujen lämmitysominaisuutta niin tarpeelliseksi, kun kaukolämpö tuottaa lämmityksen.