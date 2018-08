Indonesian järistyksen kuolonuhrien virallinen määrä nyt 98

Indonesian Lombokin saarelle sunnuntaina iskeneen maanjäristyksen vaatimien uhrien virallinen määrä on kasvanut 98 ihmiseen.

Eloonjääneiden ja kuolonuhrien etsintää jatketaan. Järistyksessä vakavasti loukkaantuneita on yli 230. Yli 20 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi.

Paikallisviranomainen kertoi eilen televisiossa uhreja olevan ainakin 142, kertoi uutistoimisto DPA, mutta maan katastrofiviranomaisen antama virallinen luku ei ole yhtä suuri.

