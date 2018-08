Indonesian uhriluku kasvaa, yli 150 000 joutunut pakenemaan kodeistaan

Indonesian Lombokin saaren maanjäristyksen uhriluku kasvaa. Jo yli 130 ihmistä on kuollut, kertovat paikalliset viranomaiset. Yli 150 000 on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Viranomaiset arvioivat, että uhrimäärä kasvaa, kun pelastajat raivaavat tuhon jälkiä. Ihmisiä on etsitty kotien, koulujen ja moskeijoiden raunioista.

Sunnuntaina tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,9. Viikkoa aikaisemmin saarelle iski voimakkuudeltaan 6,4 järistys.

Viranomaisten mukaan seitsemän ulkomaalaista loukkaantui järistyksessä. Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi loukkaantunut.

Pulaa lääkkeistä ja ruoasta

Paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja maan hallinto ovat alkaneet järjestää apua paikan päälle, mutta tuhoutuneet tiet hidastavat avun perille saantia vuoriselle Lombokin saarelle.

Pahiten tuhoutuneilla alueilla tarvitaan pikaisesti lääkintähenkilökuntaa, lääkkeitä ja ruokaa. Loukkaantuneet ovat joutuneet odottamaan apua pitkään epähygieenisissä olosuhteissa.

STT

Kuvat: