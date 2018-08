Intian pääministeri lupaa avaruuslentoa ja maailman kattavinta sairausvakuutusjärjestelmää – ”Nukkuva norsu on herännyt”

Intia aikoo julkistaa 500:aa miljoonaa kansalaista koskevan jättiläismäisen sairausvakuutusjärjestelmän jo ensi kuussa, lupasi pääministeri Narendra Modi itsenäisyyspäivän puheessaan. Lisäksi maa tähtää miehitetyn avaruuslennon tekemiseen vuoteen 2022 mennessä.

Vuonna 2014 Intian johtoon nousseen Modin mukaan maa on muuttunut perusteellisesti voimakkaan talouskasvun myötä.

– Tänä päivänä maailmalla sanotaan, että nukkuva norsu on herännyt, kävelee ja on valmis tulemaan mukaan kilpailuun, Modi muotoili lähes puolitoista tuntia kestäneessä puheessaan.

Hän muistutti, että Modicarena tunnetun ja maailman suurimmaksi nimetyn sairausvakuutusjärjestelmän hyötyjiä on yhtä paljon kuin koko Euroopan unionissa on asukkaita.

– On korkea aika, että varmistamme Intian köyhille pääsyn laadukkaaseen ja edulliseen terveydenhoitoon, Modi julisti.

Modin odotetaan lähiaikoina ilmoittavan parlamenttivaalien järjestämisestä ensi vuoden alussa.

Ei haastatteluja tai lehdistötilaisuuksia

Hindukansallismielisen Modin suhtautuminen mediaan on herättänyt Intiassa viime aikoina yhä enemmän huomiota. Hän ei ole pitänyt pääministerikaudellaan yhtään omaa lehdistötilaisuutta ja suostuu vastaamaan haastatteluissa vain ennalta saatuihin kysymyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaan Modi on kuitenkin ahkera Twitterin käyttäjä, ja kuukausittain hän esiintyy myös omassa radio-ohjelmassaan. Oma viesti menee siis perille halutussa muodossa.

Modin BJP:n kanssa yhteistyössä olevan Shiv Sena -puolueen lehdessä vinoiltiin aiemmin tällä viikolla, että intialaiset toimittajat joutuvat pian kokonaan työttömiksi, jos pääministeri antaa haastatteluja vain sähköpostin välityksellä. Puoluelehden mukaan Modin yksinpuhelut muistuttavat jo Kiinan tai Neuvostoliiton kommunistijohtajien propagandaa.

STT

