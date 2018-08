Intiassa Keralan tulvissa kuollut yli 160 ihmistä

Intiassa Keralan osavaltion tulvissa on kuollut yli 160 ihmistä, kertoo osavaltion johtava viranomainen. Osavaltion mukaan viimeisen puolentoista vuorokauden aikana on kuollut noin sata ihmistä.

Osavaltioon on annettu rankkasadevaroitus. Alueelle on lähetetty lisää pelastustyöntekijöitä.

Lähes 150 000 ihmistä on jättänyt kotinsa nousevien tulvavesien tieltä. Viranomaiset kertoivat, että ympäri osavaltiota on avattu yli 1 300 väliaikaiseen majoitukseen tarkoitettua leiriä.

Paikalliset ovat kirjoittaneet apua pyytäviä viestejä sosiaalisessa mediassa. Julkaisuissa kerrotaan, että alueella tarvitaan muun muassa ruokaa ja juomavettä.

Tulvat ovat piinanneet Keralaa viikkoja. Monsuunisateet koettelevat aluetta vuosittain, mutta nyt koetut tulvat ovat pahimmat vuosikymmeniin.

Osavaltiossa asuu 33 miljoonaa ihmistä.

STT

Kuvat: