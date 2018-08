Intiassa yli miljoona ihmistä hätämajoitusleireillä tulvatuhojen vuoksi

Intiassa yli miljoona ihmistä on joutunut hakemaan turvaa hätämajoitusleireiltä Keralan osavaltion tulvatuhojen kasvaessa, kertovat viranomaiset. Noin 50 000 kotia on tuhoutunut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa.

Tuhannet armeijan sekä meri- ja ilmavoimien työntekijät ovat hajaantuneet ympäri osavaltiota pelastamaan ihmisiä, jotka ovat jääneet syrjäisille ja vuorisille alueille.

Viranomaisten mukaan 400 ihmistä on kuollut tulvissa, jotka ovat osavaltion pahimmat vuosisataan.

STT

