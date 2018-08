Iran-pakotteet repivät rintamaa

Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja palautti käyttöön pakotteet.

Pakotteet ovat jatkoa presidentti Donald Trumpin viitoittamalle linjalle. Hän uhkasi jo keväällä Irania historian voimakkaimmilla talouspakotteilla.

Päätös tarkoittaa, että Yhdysvaltojen ja muiden maiden yhteinen rintama on murtunut. Tämä asettaa ydinsopimuksen muut osapuolet hankalaan tilanteeseen.

Sopimuksen tavoitteena oli, että pakotteet puretaan vastineeksi siitä, että Iran lopettaa ydinaseiden kehittämisen.

Trump on arvostellut sopimusta ja vaatinut, että Iranin kanssa neuvotellaan uusi kokonaisvaltaisempi sopimus, jossa otetaan mukaan myös ballistiset ohjukset ja terrorismin tukeminen.

Euroopalle pakotteet aiheuttavat ongelmia. Yhdysvallat patistaa muita maita taloudellisten sanktioiden uhalla lopettamaan kaupankäynnin ja öljyn tuonnin Iranista.

Pakotteet tarkoittavat vaikeuksia myös eurooppalaisille yrityksille, joilla on liiketoimintaa Iranin kanssa.

Vielä enemmän ongelmia on luvassa marraskuussa, kun Yhdysvallat ottaa käyttöön pakotteiden toisen aallon. Uudet pakotteet iskevät muun muassa pankkisektoriin, joka vaikeuttaa ulkomaisten yritysten maksujen saantia Iranista.

EU tukee edelleen kaupankäyntiä Iranin kanssa. Myös Saksan, Ranskan ja Britannian yhteisessä julkilausumassa todetaan, että liiketoimintaa Iranin kanssa jatketaan Yhdysvaltain päätöksestä huolimatta.

Iran on tärkeä kauppakohde monille suomalaisyrityksille. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan noin 70 suomalaisella yrityksellä on liiketoimintaa Iranissa. Suomen vienti Iraniin oli viime vuonna 115 miljoonaa euroa.

Suomen Iranin viennissä on ollut vahvaa kasvua. Edellisvuodesta kasvua oli peräti 50 prosenttia.

Pankkitoimintaan kohdistuvat pakotteet voivat sulkea oven suomalaisyrityksiltä. Kaupankäyntiä rajoittaa myös uhka osto- tai myyntikielloista Yhdysvaltojen kanssa.

Iranin öljyviennin pysähtyminen vaikuttaa suoraan myös suomalaisiin kuluttajiin, sillä se voi vauhdittaa öljyn hinnan nousua.