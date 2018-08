Irkkumusa soi Salossa neljännen kerran

Irlantilainen kansanmusiikki soi Salossa ensi maaliskuussa jo neljännen kerran järjestettävällä Salo Irish Festivaalilla. Tapahtuma (7.-9.3 2019) ajoittuu perinteisesti irlantilaisten St. Patrick’s Dayn tuntumaan.

Luvassa on kolmen päivänn aikana yhdeksän musiikkisessiota viiden eri kokoonpanon voimin. Festivaalin nimekkäin orkesteri on maamme tunnetuin bluegrasskokoonpano Jussi Syren & The Groundbreakers, jolta taipuu myös sujuvasti irkkuhenkinen musiikki.

Saloon saadaan lisäksi Band Of Shysters, Pint o’ Times ja Ants in the Pants. Mukana on luonnollisesti myös kaupungin oma irkkubändi The Green Hope.

Festivaalin pääkonsertti on edelleen kulttuuritalo Kivassa. Uusia keikka-areenoita ovat IoT Campus ja Perniön kunnantalo.