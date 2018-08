IS: Virkamiehet pitävät demarien sote-esitystä mahdottomana toteuttaa

Sosiaalidemokraattien esitys vaihtoehtoiseksi sote-malliksi on mahdoton toteuttaa ja on perustuslain vastainen, ilmenee luottamuksellisesta virkamiesmuistiosta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

SDP:n malli perustuu aluekunta- tai sote-kuntamalliin, joiden perustuslaillisuus voidaan muistion mukaan kyseenalaistaa.

Lisäksi muistiossa varoitetaan, että demarien malli johtaisi kokonaisveroasteen nousuun ja verotuksen yhdenvertaisuuden vaarantumiseen eri alueilla.

Virkamiesarvio perustuu demarien puheenjohtajan Antti Rinteen julkisuudessa esittämiin näkemyksiin puolueen vaihtoehdosta hallituksen esittämälle maakuntamallille.

Muistion mukaan SDP:n malli on aika lailla selkiintymätön ja sen linjaukset ovat osittain ristiriitaisia.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005793686.html

STT

Kuvat: