Iskelmä-Finlandia myönnettiin iskelmäpioneeri Dannylle

Iskelmäkonkari Danny eli Ilkka Lipsanen on palkittu Iskelmä-Finlandia-palkinnolla. Palkinto myönnetään merkittävästä kevyen musiikin eteen tehdystä työstä, ja sen arvo on 10 000 euroa.

Palkintoraadin mukaan Dannyn voidaan sanoa jopa aloittaneen koko iskelmä- ja show-kulttuurin Suomessa.

– Mies, joka on kokenut nuorten ihailijoitten hysterian, varttuneemman väen suosion, levylistojen ykköspaikkoja ennätysmäärän sekä auttanut urallaan kymmeniä artisteja tietotaidollaan. Mies, joka sympaattisuudellaan ja esimerkillisellä jämptiydellään on todellakin tämän Iskelmä-Finlandiansa ansainnut, kommentoi asiantuntijaraadin puheenjohtaja Turkka Mali Dannyn valintaa tiedotteessa.

Palkinto jaettiin Tapsan Tahdit -tapahtuman avajaisissa Nokian Pirkkalaistorilla.

Danny aloitti musiikkiuransa vuonna 1963 The Islanders -yhtyeen laulusolistina. Hänen ensihitikseen nousi East Virginia. Tätä seurasivat muun muassa hitit Kesäkatu, Hiljainen kitara, Salattu suru, Tuuliviiri ja Kuusamo sekä duettona Armi Aavikon kanssa laulettu Tahdon olla sulle hellä.

Kaikkiaan Danny on mittavalla urallaan tehnyt 98 listamenestyskappaletta, julkaissut 18 studioalbumia ja myynyt yhdeksän jalometallilevyä.

Iskelmä-Finlandia jaettiin nyt 17. kerran. Aiemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa Katri Helena, Pave Maijanen, Eino Grön, Laura Voutilainen ja Paula Koivuniemi.

Palkinnon myöntää vuosittain Nokian kaupunki.

STT

