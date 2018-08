Istuva presidentti tuntuvassa johdossa Zimbabwen vaaleissa

Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan johdossa presidentinvaaleissa. Zimbabwen kymmenestä provinssista on laskettu yhdeksän äänet.

Virallisen ääntenlaskennan mukaan Mnangagwan ja maan ex-presidentin Robert Mugaben puolue Zanu-PF olisi voittamassa myös enemmistön parlamenttipaikoista.

Tilanne maassa on jännitteinen keskiviikon väkivaltaisuuksien jälkeen. Poliisin mukaan kolme ihmistä kuoli keskiviikkona, kun armeija ampui tuliaseilla kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa.

Oppositiopuolue MDC:n mukaan vaalituloksia on vääristelty, ja puolueen johtaja Nelson Chamisa julisti torstaina olevansa vaalien todellinen voittaja.

EU:n vaalitarkkailijat puolestaan kritisoivat keskiviikkona, että vaalit vietiin läpi ”epätasa-arvoisella pelikentällä”.

Maanantaiset presidentinvaalit, parlamentin alahuoneen vaalit ja paikallisvaalit olivat Zimbabwen ensimmäiset 37 vuotta itsevaltaisesti hallinneen Mugaben syrjäyttämisen jälkeen.

STT