Italian Genovassa julistettiin kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia

Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia, uutisoi muun muassa CNN. Italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan tiistaina tapahtuneessa siltaromahduksessa on kuollut 35 ihmistä. Uutistoimiston mukaan vakavassa tilassa sairaalassa on viisi ihmistä.

Ansan pelastuslähteiden mukaan moni uhreista oli murskaantuneissa ajoneuvoissa. Poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien joukossa on myös lapsi.

Viranomaisen mukaan sillalla ajoi onnettomuushetkellä 30-35 autoa ja kolme rekka-autoa, Ansa kertoo.

Noin 50 metrin korkeudessa oleva Morandin silta romahti tiistaina puolilta päivin. Syytä romahdukselle ei vielä illalla tiedetty.

STT