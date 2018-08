Italian Genovassa julistettiin kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia

Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia, uutisoi muun muassa CNN. Liput liehuvat Genovan kaupungissa puolitangossa tänään ja huomenna. Italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan tiistaina tapahtuneessa siltaromahduksessa on kuollut 35 ihmistä. Uutistoimiston mukaan vakavassa tilassa sairaalassa on viisi ihmistä.

CNN:n mukaan Italian pääministeri Giuseppe Conte on vahvistanut 22 ihmisen kuolleen ja 16 ihmisen loukkaantuneen. Pääministerin mukaan loukkaantuneista vakavassa tilassa on yhdeksän.

Ansan pelastuslähteiden mukaan moni uhreista oli murskaantuneissa ajoneuvoissa. Poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien joukossa on myös lapsi.

Viranomaisen mukaan sillalla ajoi onnettomuushetkellä 30-35 autoa ja kolme rekka-autoa, Ansa kertoo.

Noin 50 metrin korkeudessa oleva Morandin silta romahti tiistaina puolilta päivin. Syytä romahdukselle ei vielä illalla tiedetty.

Italian pelastuslaitoksen mukaan pelastustyöt jatkuvat Morandin sillalla vielä päiviä. Pelastuslaitoksen insinöörin mukaan sillalla olleiden ajoneuvojen määrän perusteella useita ihmisiä on edelleen kateissa. Hän ei kuitenkaan sano, kuinka montaa ihmistä etsitään.

Italialaisten medioiden mukaan 1960-luvulla rakennettu silta oli ränsistynyt ja se tarvitsi jatkuvasti huoltoa. Uutistoimisto Ansan mukaan myös sillan muut osat saattavat romahtaa, minkä takia rakennukset sillan lähistöllä evakuoitiin. Ansa kertoi silminnäkijöiden sanoneen, että salama osui siltaan ennen romahdusta.

