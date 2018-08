Italian siltaromahduksessa kuollut kolme lasta

Italian sisäministeriön mukaan eilisessä Genovan siltaromahduksessa on kuollut kolme alle 12-vuotiasta lasta. Sisäministeriön lähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 35:een. Vakavasti loukkaantuneita on yli kymmenen. Etsinnät jatkuvat, ja raunioista saattaa yhä löytyä elossa olevia.

Morandin sillalla ajoi onnettomuushetkellä Suomen aikaa alkuiltapäivästä kymmeniä autoja. Romahduksen syy on yhä tuntematon.

Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia.

STT

