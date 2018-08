Jalkapallonaisilta vaaditaan täydellistä onnistumista

Naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalta Anna Signeulilta kestää hyvä tovi, kun hän luettelee suomalaispelaajien seurajoukkuemuutoksia viime kuukausilta.

Useita pelaajia on siirtynyt isoihin seuroihin: Adelina Engman Chelseaan, Nora Heroum AC Milaniin, Juliette Kemppi Bristol Cityyn, Linda Sällström Paris FC:hen ja Tia Hälinen Eskilstuna Unitediin.

Lisäksi Iina Salmi siirtyi Ajaxiin, mutta hän ei ole mukana Signeulin tiistaina julkaisemalla pelaajalistalla MM-vieraskarsintaotteluihin Espanjaa ja Itävaltaa vastaan.

– Paljon on tapahtunut ja pääasiassa myönteisiä asioita, Signeul tiivistää.

Kielteisten asioiden listalle menevät loukkaantumiset, sillä maalivahtikaksikko Tinja-Riikka Korpela ja Kreeta-Liisa Yli-Säntti on käsivammojen vuoksi pitkään sivussa. Emmi Alasta vaivaa jalka, ja hänen pelikuntonsa on epävarma.

Yksi kysymysmerkki on viime kaudella Juventusta edustanut Sanni Franssi, joka on tällä hetkellä ilman seuraa.

Espanja varmistanut MM-paikkansa

Suomi lähtee vaikeasta tilanteesta ensi viikon perjantaina pelattavaan Espanja-kamppailuun ja seuraavan viikon tiistain Itävalta-otteluun.

Joukkue tarvitsee molemmista otteluistaan voitot, mikäli se mielii elätellä toiveita lopputurnauspaikasta. Kaikki pelinsä voittanut Espanja on varmistanut MM-paikan, ja 13 pisteen Itävalta on lohkokakkosena.

Suomi on jäänyt ottelun enemmän pelanneesta Itävallasta kolme pistettä. Vain lohkovoittajat etenevät suoraan Ranskan ensi vuoden MM-turnaukseen. Lisäksi neljä parasta lohkokakkosta yltää jatkokarsintaan.

Parhaiden kakkosten järjestys määräytyy pistepotilla, jonka maat keräävät lohkossa sijoille 1-4 yltäneitä maita vastaan. Suomella on näitä maita vastaan pelatuista kamppailuista koossa kuusi pistettä, jotka ovat tulleet Serbia-voitoilla.

– Meillä on kelpo mahdollisuudet voittaa molemmat pelimme. Espanjalla ei ole ottelussaan panosta, joten he voivat ottaa meitä vastaan rennosti, mutta ehkä he pelaavat liian rennosti, Signeul pohtii.

Meriluoto päässee torjuntatöihin

Korpelan loukkaantuminen tuonee torjuntavastuun kokeneelle Minna Meriluodolle. HJK:ssa pelaava Meriluoto on ollut karsinnoissa viimeksi tolppien välissä syksyllä 2016.

– Kyseessä oli EM-karsinnat päättänyt Espanja-ottelu. Silloin emme saaneet hävitä Espanjalle, joten olemme nyt vähän samanlaisessa tilanteessa, Meriluoto sanoo.

Hän tuskin toivoo historian toistavan itseään, sillä Espanja jyräsi tuolloin Suomen yli maalein 5-0.

Meriluoto on kuulunut maajoukkueeseen vuosia, sillä hän debytoi jo 2006. Ykköstorjujan paikka on kuitenkin ollut pitkään Korpelan.

– Kilpailutilanne on ollut hyvä, ja jokaisen on täytynyt tehdä kaikkensa paikan saadakseen, Meriluoto sanoo.

STT