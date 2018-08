Janoinen löytää vettä Salosta – juomapullon täyttäminen onnistuu ainakin pullonpalautuksen luona

Helteellä vedenjuonnin tärkeys korostuu, mutta juomapullon täyttäminen voi osoittautua ongelmaksi. Ensimmäisen kerran juomapullo täytetään kotoa lähtiessä. Missä pullon voi käydä täyttämässä, jos juotava pääsee loppumaan kesken kaiken?

– En itse asiassa edes tiedä, missä sen pystyisi täyttämään, sanooasiaa pitkään pohdittuaan.

Haanpää oli kahden lapsensa kanssa nauttimassa kesästä Vuohensaaressa tiistai-aamupäivällä. Hän kertoo ottavansa aina vettä mukaan jo kotoa. Vesi ei ole tähän mennessä loppunut kesken vielä kertaakaan.

Myös muut tiistaina Vuohensaaressa aikaansa viettäneet salolaiset kertovat, ettei vesi yleensä lopu heiltä kesken. Vesipullo täytetään kotona, ja se riittää kotiinpaluuseen saakka. Tästä johtuen myöskään vesi

– En rehellisesti sanottuna tiedä, missä pullon voisi täyttää, pohtii auringonpalvoja, joka haluaa pysyä nimettömänä.

Keskellä kaupunkia vettä saakin kätevästi torin laidalla sijaitsevasta vesipisteestä. Toinen vesipiste löytyy torin ympyräparkin varaston luota.

Torin vesihanat ovat auki silloin, kun torikin on.

– Kun vesihana on joskus jäänytkin auki, on käynyt niin, että joku on jättänyt veden valumaan tuntikausiksi. Vesipisteiden käyttöä on mahdollista valvoa vain torin aukioloaikoina, torivalvojaselventää käytäntöä.

Urheilupuistosta puolestaan löytyy vesipiste, joka on käytettävissä kellon ympäri. Yhteensä vesipisteitä on kaksi, mutta toinen niistä ei ole auki koko ajan.

Ruokakaupoista voi löytää vettä muutenkin kuin valmiiksi pullotettuna. Esimerkiksi joidenkin Suur-Seudun Osuuskaupan myymälöiden ulkoseinustoilta löytyy asiakkaille tarkoitettu vesipiste.

Vesipisteitä on Salon seudulla ainakin Perniön, Kemiön ja Someron S-markettien, Taalintehtaan Salen ja Halikon Prisman luona.

Salon keskustassa sijaitsevista myymälöistä erillisiä vesipisteitä ei kuitenkaan ole. Karppinen huomauttaa, että keskustankin myymälöissä juomapullon voi täyttää pullonpalautuksen luota löytyvästä käsienpesuun tarkoitetusta vesihanasta.

