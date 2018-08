Jari Sillanpää tuomiolla – syyttäjä vaatii kristalliamfetamiinista vankeutta

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä syytetään huumerikoksista.

Sillanpää on myöntänyt hankkineensa yhteensä 118 grammaa kristallina tunnettua metamfetamiinia 35:llä eri kerralla vuosina 2014-18. Hän myönsi myös hankkineensa Thaimaassa 10 grammaa kristallia omaan käyttöönsä alkuvuonna mutta kiisti salakuljettaneensa ainetta Suomeen.

Syyttäjä vaatii Sillanpäälle yli vuodesta alle puoleentoista vuoteen vankeutta, joka voidaan tuomita myös ehdollisena. Syyttäjä perustelee vaatimustaan sillä, että Sillanpään käyttämä ja juhlissa tarjoama metamfetamiini on erittäin vaarallinen aine ja jopa vaarallisempaa kuin tavallinen amfetamiini tai kokaiini.

Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi puolestaan katsoo, ettei syyttäjän rangaistusvaatimus ole vallitsevan oikeuskäytännön mukainen. Huumeet ovat menneet etupäässä omaan käyttöön, ja juhlissa olleet ihmiset ovat aikuisia.

– Jos hän on käyttänyt syyttäjän mukaan erittäin vaarallista huumausainetta, itselleen hän on pahaa tehnyt, Leppiniemi sanoi.

Sillanpään osuus vyyhdessä käsiteltiin oikeudessa runsas viikko sitten. Laulaja kertoi tuolloin, että on ollut neljä kuukautta kuivilla. Hän ei kuitenkaan halunnut luvata mitään tulevaisuuden suhteen.

– Jos sä lupaat asioita – onko ne sitten hyviä tai huonoja – jos sä sitten petät jossain vaiheessa elämää, koska me ei voida tietää tulevaisuutta, niin se on ehkä pahin, mitä ihminen voi tehdä itselleen, niin sen takia en halua sanoa, että tulenko mä ikinä enää, Sillanpää vastasi kysymykseen siitä, aikooko hän lopettaa huumeidenkäytön.

STT

Kuvat: