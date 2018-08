Huumeisiin sotkeutunut Jari Sillanpää tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen

Eilen 53 vuotta täyttänyt viihdetaiteilija Jari Sillanpää tuomittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa kahdesta huumausainerikoksesta kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Sillanpää myönsi käräjillä hankkineensa yhteensä 118 grammaa kristallina tunnettua metamfetamiinia 35:llä eri kerralla vuosina 2014-2018. Lisäksi hän myönsi hankkineensa Thaimaassa kymmenen grammaa kristallia omaan käyttöönsä alkuvuonna mutta kiisti salakuljettaneensa ainetta Suomeen.

Hän jäi kiinni alkuvuonna Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun hänen laukustaan löytyi 0,5 grammaa metamfetamiinia.

Vaikka Sillanpää oli myöntänyt hankkineensa suuremman määrän, oikeus katsoi, että näyttöä oli vain 118 gramman hankkimisesta. Syyttäjän näyttö perustui Sillanpään ja myyjänä tuomitun miehen väliseen viestiliikenteeseen, josta määrät pääteltiin.

– Sillanpään tunnustaminen ei ole perustunut hänen muistiinpanoihinsa vaan hänen käsitykseensä kaupan suuruusluokasta. Sen vuoksi tunnustaminen ei välttämättä osoita oikeaa kaupan kohteena ollutta kristallimäärää. On mahdollista, että osa viestinnästä ei ole johtanut kristallin kauppaan tai ne eivät ole koskeneet sitä lainkaan, oikeus perusteli.

Syyttäjä vaati Sillanpäälle yli vuodesta alle puoleentoista vuoteen vankeutta, joka voidaan tuomita myös ehdollisena. Syyttäjä perusteli vaatimustaan sillä, että Sillanpään käyttämä ja juhlissa tarjoama metamfetamiini on erittäin vaarallinen aine ja jopa vaarallisempaa kuin tavallinen amfetamiini tai kokaiini.

Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi puolestaan katsoi, ettei syyttäjän rangaistusvaatimus ollut vallitsevan oikeuskäytännön mukainen. Hän perusteli kantaansa sillä, että huumeet ovat menneet etupäässä omaan käyttöön ja juhlissa olleet ihmiset ovat aikuisia.

Sillanpää otti ratkaisun tyynesti

Leppiniemi kertoo, että Sillanpää otti ratkaisun tyynesti vastaan.

– Ei tämä ratkaisu mitään suurempia tunnekuohuja aiheuttanut, koska tuomiohan perustuu tutkinnassa Sillanpään myöntämään toimintaan. On selvää, että lainvastaisesta toiminnasta rangaistus tulee, Leppiniemi sanoo.

Mahdollisen valituksen osalta Leppiniemi toteaa, että kaikki mahdolliset jatkotoimet ratkennevat ensi viikon aikana.

– Tämä on vielä jonkin verran alhaisempi tuomio kuin mitä syyttäjä vaati. Tässähän on kyse tosi pitkän ajan kuluessa omasta käytöstä ja juhlissa ystäville tarjoamisesta.

”Kristalli” on kaksi kertaa tavallista amfetamiinia vahvempaa

Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että kristallina tunnettu dekstro-metamfetamiini on kaksi kertaa vahvempaa kuin tavallinen amfetamiini. Amfetamiinia on vakiintuneesti pidetty erittäin vaarallisena huumausaineena, ja oikeuden mukaan kristallia on pidettävä vielä vaarallisempana.

Käräjäoikeuden mukaan asian saama julkisuus ei vaikuttanut rangaistuksen mittaamiseen.

– Lähtökohtaisesti vastaajat ovat voineet varautua siihen, että vaarallisen huumausaineen myymistä, ostamista ja käyttämistä koskevaa rikosta käsitellään julkisuudessa, ratkaisussa todetaan.

Sillanpäälle huumeita myynyt Timo Kristian Rautiomäki, 50, tuomittiin neljän vuoden vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta ja useista perusmuotoisista huumausainerikoksista. Jutussa tuomittiin myös yhdeksän muuta ihmistä.

STT

