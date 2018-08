Jari Sillanpään huumesyytteitä käsitellään tänään oikeudessa

Viihdetaiteilija Jari Sillanpään uusimpia huumesyytteitä käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Sillanpäätä vastaan nostettiin kesäkuussa syyte kahdesta huumausainerikoksesta.

Sillanpään epäillään ostaneen maahantuojalta huumeita omaan käyttöön. Hän on myöntänyt hankkineensa metamfetamiinia myös juhlissa tarjottavaksi useiden vuosien aikana.

Sillanpää on jo tuomittu tammikuussa yli 20 000 euron sakkoihin huumerikoksesta. Oikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syksynä.

Jutussa kuullaan 11 muutakin henkilöä, joista yhtä epäillään huumeiden maahantuonnista ja muita Sillanpään tavoin ostamisesta. Tänään aamuyhdeksältä alkavaan oikeuden istuntoon on kutsuttu mukaan kaikki epäillyt. Jutun käsittely jatkuu perjantaina.

Sillanpää tunnetaan muun muassa tangokuninkaana, Suomen euroviisuedustajana ja Vain elämää -sarjan tähtenä.

STT