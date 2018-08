Järjestö: Hälyttävä määrä rohingya-lapsia menetti vanhempansa Myanmarin väkivaltaisuuksissa

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan hälyttävä määrä Myanmarista Bangladeshiin ilman vanhempiaan paenneista rohingya-lapsista on menettänyt vanhempansa väkivallan seurauksena.

Järjestön edustajat haastattelivat 61 satunnaisesti valittua yksin saapunutta lasta. Kun mukaan lasketaan haastateltujen lasten sisarukset, koskevat tulokset suoraan 139 lasta. Vaikka pienestä otannasta ei voi vetää tilastollisia johtopäätöksiä, järjestön mukaan se antaa suuntaa ongelman laajuudesta. Järjestö arvioi, että mahdollisesti joka toinen ilman vanhempiaan paenneista rohingya-lapsista on jäänyt orvoksi väkivallan seurauksena.

– On kulunut vuosi siitä, kun näiltä lapsilta riistettiin heidän lapsuutensa. Ulkopuolinen maailma on epäonnistunut aikeissaan asettaa raakaan väkivaltaan syyllistyneitä, mukaan lukien Myanmarin armeijaa, vastuuseen teoistaan, sanoo Michael McGrath, Pelastakaa Lasten maajohtaja Myanmarissa.

Bangladeshiin pakeni yksin ainakin hieman yli 6 000 rohingya-lasta. Viimeisen vuoden aikana Cox’s Bazarin alueelle Bangladeshiin on paennut yli 700 000 rohingyaa, joista ainakin 370 000 on lapsia.

STT