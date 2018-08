Järvien sinileväkukinnat vähentyneet, merialueella levää on melko runsaasti veteen sekoittuneena

Järvien runsaat sinileväkukinnat ovat vähentyneet ja sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tyypillinen, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Runsaat havainnot ovat pääosin eteläisen Suomen järviltä, joilla sinilevää on ollut paljon edellisinäkin viikkoina ja joilla sinileväongelmia myös aiempina kesinä.

Merialueella, erityisesti Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Selkämerellä, on sen sijaan edelleen melko runsaasti sinilevää veteen sekoittuneena.

– Sinilevien muodostamia laajoja pintalauttoja ei Suomen merialueilla ole enää satelliittikuvissa nähty, ja jatkuessaan tuulinen sää pitää sinilevät veteen sekoittuneena, sanoo tutkija Sirpa Lehtinen Syken tiedotteessa.

Uusia pintakukintoja voi Syken mukaan vielä esiintyä sekä järvillä että merialueilla, jos sää on tyyni ja helteinen.

Sinilevät voivat tuottaa erilaisia hermo- ja maksamyrkkyjä. Sinileväinen vesi voi lisäksi aiheuttaa muun muassa iho- ja silmäoireita, pahoinvointia, flunssan kaltaisia oireita, kuumeilua tai allergisia reaktioita.

STT

Kuvat: