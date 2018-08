Jas-hävittäjä törmäsi lintuun ja putosi maahan Etelä-Ruotsissa

Jas-hävittäjä on pudonnut maahan Etelä-Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Ruotsin puolustusvoimien mukaan hävittäjä törmäsi lintuun.

Lentäjä on puolustusvoimien mukaan pelastautunut koneesta heittoistuimella. Hänet on viety sairaalaan.

Puolustusvoimien tiedottaja Johan Lundgren kertoo, että lentäjä vaikuttaa voivan hyvin.

Puolustusministeriön mukaan on epäselvää, kuinka onnettomuus tarkalleen tapahtui ja miten lintu törmäsi hävittäjään, kirjoittaa Dagens Nyheter.

Putoamispaikka on Blekingen läänissä lähellä Ronnebytä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta ennen kello kymmentä paikallista aikaa.

Swedavia kertoo, että onnettomuus ei vaikuta lentoliikenteeseen.

400 lintuun törmäystä vuosittain

Ruotsissa sattuu vuosittain noin 400 tapausta, joissa lentokone törmää lintuun, kertoo asiantuntija Charlotte Billgren Ruotsin kuljetushallituksesta. Hänen mukaansa on suhteellisen yleistä, että kone on kontaktissa linnun kanssa.

– Se, että lentokone vaurioituu näin pahasti, on epätavallista, Billgren sanoo.

Billgrenin mukaan onnettomuudet ovat yleisiä, sillä lintuja on kokonsa takia vaikea havaita. Hän korostaa, että ilmailu Ruotsissa on turvallista, ja lintuja vastaan tehdään toimia lentokentillä.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1AR7Q/jas-plan-har-kraschat-i-ronneby

https://www.dn.se/nyheter/sverige/jas-plan-har-kraschat-i-blekinge/

STT

Kuvat: