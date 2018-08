Jyväskylän yliopisto sanoutui irti professorinsa homofobiseksi syytetystä kirjoituksesta

Jyväskylän yliopisto on sanoutunut irti professorinsa homovastaiseksi syytetystä kirjoituksesta.

Yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka kirjoitti Oikea Media -julkaisun vieraskynäpalstalla perjantaina, että meneillään on ”kampanja pedofilian laillistamiseksi”. Kirjoituksessaan hän muun muassa sanoo joidenkin tutkijoiden esittäneen, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan myös kampanjalle pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen sanoo Twitterissä, että Puolimatkan kirjoitus ei edusta yliopiston arvoja eikä linjaa. Hämäläisen mukaan yliopisto ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin.

– Olemme sitoutuneet kohtelemaan jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavasti ja arvokkaasti. Opetuksemme pohjautuu tieteeseen, ei ideologiaan ja mielipiteisiin, rehtori sanoi Twitterissä.

Opiskelijajärjestö: Turvallinen opiskeluympäristö taattava kaikille

Aikaisemmin tänään Jyväskylän yliopiston opiskelijoita edustava ylioppilaskunta (JYY) julkaisi kannanoton, jossa se kutsui Puolimatkan kirjoitusta homofobiseksi ja vaati yliopistoa varmistamaan, että yliopisto on turvallinen opiskelupaikka kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. JYY huomauttaa, että Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut tavoitteekseen olla edelläkävijä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä.

JYY:n hallituksen puheenjohtaja Aapeli Tourunen sanoo STT:lle, että kysely kannanoton laatimisesta tuli opiskelijoiden keskuudesta sen jälkeen, kun Puolimatkan kirjoitus oli julkaistu.

– Nähtiin, että siinä yliopiston edustaja laukoo sellaisia mielipiteitä ja kannanottoja, jotka eivät selvästikään vastaa kyseisen organisaation arvoja, Tourunen perustelee kannanottoa.

Hänen mukaansa JYY on keskustellut asiasta myös yliopiston vararehtorin Marja-Leena Laakson kanssa.

Tourusen mukaan JYY tahtoo, että kirjoituksesta irtisanoutumisen lisäksi yliopisto antaa ”selkeän merkin siitä, että yliopiston professuurin arvonimellä ei ole sopivaa julkaista yliopiston arvojen vastaisia kirjoituksia”.

– Kuten tällaisia homofobisia kirjoituksia.

Tourusen mukaan on melko harvinaista, että ylioppilaskunta ottaa kantaa professorien lausuntoihin, jotka se katsoo selvästi yliopiston arvojen vastaisiksi. Pääpiirteissään yliopisto tuntuu Tourusen arvion mukaan turvalliselta opiskelupaikalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja yhteistyö syrjinnän ehkäisemiseksi toimii yliopiston kanssa hyvin.

– Mutta jos tarvetta on, otamme toki kantaa, koska se kuuluu ydintehtäviimme.

