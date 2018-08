Kahdeksan vaeltajaa kuollut rajussa tulvassa Italiassa – viisi yhä kadoksissa

Kahdeksan vaeltajaa on kuollut Raganello-vuoristojoen äkillisessä tulvassa Italian Calabriassa maanantaina. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan viisi ihmistä on yhä kadoksissa.

– Meillä on kahdeksan kuollutta, mutta emme voi sulkea pois sen mahdollisuutta, että kuolonuhrien määrä kasvaa, paikallisten pelastusviranomaisten edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Tulvivan joen alueelta pelastettiin 23 ihmistä. Joen varrella oli tulvinnan alkaessa kaksi vaeltajaryhmää, joissa kummassakin oli 18 ihmistä. Sanomalehti Corriere della Seran mukaan kuolleista neljä on miestä ja neljä naista.

”Todellinen vesivyöry”

Tulvan tieltä pelastettujen joukossa oli lehden mukaan kaksi lasta, joista toinen jouduttiin kuljettamaan paikalta sairaalahoitoon helikopterilla hypotermian vuoksi.

– Se oli todellinen vesivyöry, joka tuli täysin yllättäen. Meillä ei ollut aikaa tehdä mitään, hollantilainen vaeltaja kertoi paikallismediassa.

Corriere della Seran mukaan kadonneiden joukossa on paikallinen opas.

Alueella koettiin rankkasateita ja voimakkaita tuulia maanantaina päivällä, mutta sääolosuhteet paranivat iltaa kohden. Viranomaisten mukaan kadonneiden etsintää jatketaan tulva-alueella yön pimeydessä voimakkaiden valonheitinten avulla.

Raganello-joen varsi on erittäin vaativana pidetty reitti, jota suositellaan vain kokeneille vaeltajille.

