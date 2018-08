Kahdeksan vaeltajaa kuollut rajussa tulvassa Italiassa – viisi yhä kadoksissa

Kahdeksan vaeltajaa on kuollut vuoristojoen äkillisessä tulvassa Italian Calabriassa. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan viisi ihmistä on yhä kadoksissa, ja kuolonuhrien määrä saattaa vielä kasvaa.

Tulvivan joen alueelta pelastettiin 23 ihmistä. Joen varrella oli tulvinnan alkaessa kaksi vaeltajaryhmää, joissa kummassakin oli 18 ihmistä. Sanomalehti Corriere Della Seran mukaan kuolleista on neljä miestä ja neljä naista.

Tulvan tieltä pelastettujen joukossa oli lehden mukaan kaksi lasta, joista toinen jouduttiin kuljettamaan paikalta sairaalahoitoon helikopterilla hypotermian vuoksi.

STT