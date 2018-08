Kaksi kolmesta voisi lähteä maakuntauurnille

Suomalaisäänestäjistä kaksi kolmesta aikoo äänestää varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Lisäksi 12 prosenttia vastaajista kertoi aikovansa luultavasti maakuntavaaliuurnille. Joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että jättää äänestämisen varmasti tai melko varmasti väliin.

Vahvinta äänestysinto on keskustan, kokoomuksen ja vihreiden tukijoiden keskuudessa. Heistä vähintään neljä viidestä aikoo äänestää. Laimeinta äänestyshalukkuus taas on perussuomalaisia tukevien keskuudessa, joista vain reilu puolet aikoi äänestää maakuntavaaleissa.

Kantar TNS haastatteli kesäkuun alussa Gallup Kanavalla reilut tuhat 18-79-vuotiasta Manner-Suomesta. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

Kuvat: