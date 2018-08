Kalifornian maastopalot laajenivat historiallisen pahoiksi

Yhdysvalloissa Kaliforniassa riehuvat kaksi maastopaloa ovat laajentuneet niin, että ne yhteensä muodostavat osavaltion historian suurimman maastopalon. Maastoa on palanut yhteensä jo 114 850 hehtaaria, mikä on Los Angelesin kaupungin kokoinen alue.

Lämpötilat nousivat tänään paloalueella, mikä on kuivattanut maastoa entisestään. Tilannetta pahensi voimakas tuuli.

Kalifornian palolaitoksen Calfiren mukaan paloalueesta vain 30 prosenttia on palolaitoksen hallinnassa.

Edellinen maastopalon laajuusennätys Kaliforniassa on viime vuoden joulukuulta. Tuolloin maastoa paloi vähän yli 114 000 hehtaaria.

STT

Kuvat: