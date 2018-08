Kärkelän perheryhmäkoti suljetaan – toiminta ajetaan alas lokakuun loppuun mennessä

Kiskon Kärkelässä toimivan perheryhmäkodin toiminta ajetaan alas lokakuun loppuun mennessä.

Perheryhmäkodissa asuu tällä hetkellä seitsemän afgaaninuorta, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Heistä osa tulee täysi-ikäisiksi ja siirtyy omiin asuntoihinsa. Alaikäisille järjestetään tuettua asumista Salossa, jossa nuoret opiskelevat.

– Tällä hetkellä maahan tulee vain vähän alaikäisiä turvapaikanhakijoita, ja he ovat sijoittuneet ryhmäkoteihin muualle. Pikkuhiljaa ely-keskus lakkauttaa näitä paikkoja, kun suurin buumi on mennyt ohi, palvelutuotannon johtaja Kari Ollila Kärkelän perheryhmäkotia ylläpitävästä Kalliolan kannatusyhdistyksestä kertoo.

Kärkelän perheryhmäkodin henkilöstön kanssa on pidetty yt-neuvottelut, ja heille on tarjottu työpaikkoja yhdistyksen muista yksiköistä. Osa on lähtenyt oma-aloitteisesti töihin muualle.

Nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus aloitti toimintansa Kärkelässä vuoden 2015 lopulla. Tukiasumisyksikköön tuli nelisenkymmentä yksin Suomeen saapunutta alaikäistä nuorta. Myöhemmin toiminta muuttui ryhmäkodiksi ja edelleen perheryhmäkodiksi.

Vastaanottokeskuksen perustaminen Kärkelään herätti aikanaan pelkoja Kiskossa. Huolta aiheutti myös huumeidenkäyttäjien kuntoutus.

– En usko, että nuorista, jotka asuivat siellä, on ollut mitään häiriötä ihmisille, jotka ovat asuneet lähistöllä, Kari Ollila sanoo nyt.

