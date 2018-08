Katso Kuukauden ottelu suorana perjantaina: Kolmosen putoamisviivan alle joutuneet SC Wolves ja FC Boda kamppailevat saaristoderbyssä pisteistä

SSS näyttää jalkapallon Kolmosen Kuukauden ottelun suorana lähetyksenä perjantaina kello 18:30 alkaen. Kuukauden ottelussa Paraisilla kohtaavat sarjajumbo SC Wolves ja toinen putoamisviivan alapuolelle joutunut Kemiönsaaren FC Boda. Ottelussa taistellaan kummallekin joukkueelle elintärkeistä pisteistä.

Kolmosen sijoille 11-14 sijoittuneet joukkueet putoavat Neloseen.

Kuukauden ottelun striimi alkaa tällä sivulla perjantaina kello 18:25. Saaristoderby käynnistyy Paraisilla kello 18:30.

Ottelun selostaa Mikko ”Monska” Seppälä. Kuukauden otteluiden livestriimit ovat Länsi-Suomen pallopiirin ja TS-Yhtymän lehtien yhteistyötä.

FC Boda on ennen ottelua kolme pistettä sarjajumbo SC Wolvesin edellä, mutta vielä putoamisviivan alapuolelle.

FC Bodan riveissä pelaa Ahmed Majed, joka on Kolmosen maalipörssissä jaetulla kakkossijalla. Mies on tehnyt sarjassa jo 10 maalia tällä kaudella. Se on puolet FC Bodan maaleista.

Voitolla kotijoukkue parantaisi asemiaan selvästi ja säilymistaistelu hyvin tasaisessa sarjassa voisi jatkua. FC Boda puolestaan saattaisi voitolla nousta jopa putoamisviivan paremmalle puolelle ja lähestyä alemman keskikastin ryhmiä. Keväällä Boda vei Kemiössä pelatun ottelun nimiinsä selvästi maalein 4-0.

FC Boda kaipaa siis kipeästi lisäpisteitä. Muussa tapauksessa Kolmosen ”vakiojoukkue” löytää itsensä seuraavalla kaudella Nelosesta.

Päävalmentaja Anton Brotkin ei ole tyytyväinen sarjasijoitukseen tässä vaiheessa.

– Sarja on meidän osalta ollut aika vaihteleva. Alku oli odotetun vaikea, mutta tämän jälkeen saimme hyvän draivin päälle. Kevätkauden kaksi viimeistä peliä eivät menneet ihan putkeen ja valitettavasti syksyn kaksi ensimmäistä peliä ovat jatkuneet samaa rataa, harmittelee Brotkin Pallopiirin otteluennakkojutussa.

– Päätavoite meillä on pysyä sarjassa ja samalla asian varmistaminen niin aikaisin kuin mahdollista.

– Tavoite on voittaa niin monta ottelua kuin mahdollista ja sen myötä nousta ylöspäin taulukossa, kuvailee päävalmentaja syyskierroksen suunnitelmia.

Kuukauden ottelun tärkeys tullee näkymään perjantain taistossa, veikkaa Brotkin Pallopiirin verkkosivuilla.

– Ottelu on erittäin tärkeä molemmille joukkueille, mikä myös varmaan näkyy pelissä.

– Wolves on pelaava joukkue. He ovat myös saaneet tuntea kuinka tasainen sarja tämän vuoden Kolmonen on. Tulee varmasti tasainen ja fyysinen ottelu, sanoo Anton Brotkin.

SC Wolvesin manageri-pelaaja Henri Filatoff ei ole tyytyväinen joukkueensa kauden ensipuoliskoon.

– Liikaa olemme maksaneet pisteiden valossa oppirahoja uudesta sarjasta. Monissa otteluissa olemme kuitenkin olleet pelillisesti kiinni pisteissä, harmittelee Filatoff Pallopiirin otteluennakossa.

Filatoff myöntää myös, että joukkueen tavoitteena sarjaan lähdettäessä oli säilyttää sarjapaikka kirkkaasti ja tällä hetkellä Wolves on tavoitteesta jäljessä, vaikkakin erot tasaisessa sarjassa ovat pienet. Syksyn tavoite onkin uusia sarjapaikka.

FC Boda -ottelusta päävalmentaja Marko Malmborg odottaa vain kolmea pistettä.

– Boda on yllättänyt positiivisesti. Se on taisteleva joukkue, mutta perjantaina meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa voitto.

Salon oma joukkue Kolmosessa on Wilpas. Se on sarjataulukossa nyt neljäntenä, vain viisi pistettä sarjakärki Pallo-Iirojen takana. Someron Voima on sarjassa viidentenä ja Peimari United kahdeksantena.

Kuukauden ottelu SC Wolves – FC Boda suorana ottelustriiminä tällä sivulla 3.8. kello 18:30 alkaen.