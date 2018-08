Kauhavan metsäpalon sammuttajat äärirajoilla helteen takia

Kauhavan metsäpalon sammuttajat ovat olleet usean päivän ajan äärirajoilla helteen vuoksi, kertoo päivystävä palomestari Jari Kankaanpää Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Kankaanpää kertoo, että sammuttajien työvuoroja on pyritty lyhentämään.

– Monilla ihmisillä on pelkän olemisen kanssa näillä helteillä tekemistä, niin kyllä tuolla vaikeakulkuisessa metsässä miehet on äärirajoilla, Kankaanpää sanoo STT:lle.

Palomestarin mukaan nesteytys ja muonitus ovat kunnossa.

Palo on pelastuslaitoksen hallinnassa, mutta sammutustyöt jatkuvat alueen sisällä. Kankaanpään mukaan turveperäinen maa ei sammu pelkästään vedellä, vaan maata pitää myös kaivaa.

– Vielä ollaan niin sanotusti niskan päällä. Pelastuslaitoksen lisäksi paikan päällä on sammuttajia puolustusvoimista. Tänään puolustusvoimien helikopteri ei ole enää mukana sammutustöissä.

Kankaanpään mukaan sammutustyöt jatkuvat vielä päiviä sadan hehtaarin alueella.

STT

