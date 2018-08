Salossa Kemiöntiellä, tiellä 183, on toistaiseksi yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Haketta kuljettanut kuorma-auto on suistunut paikalla ojaan, ja haketta on tiellä. Kukaan ei ole loukkaantunut.

Onnettomuuspaikka sijaitsee tarkemmin Ylönkylän ja Teijon tienhaaran välillä. Paikalla on liikenteenohjaus.