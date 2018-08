Keralan tuhoisissa tulvissa kuollut jo 370 – veden saartamissa kylissä vesi- ja elintarvikepula

Keralan osavaltiossa Lounais-Intiassa on tulvissa kuollut jo ainakin 370 ihmistä. Lisäksi yli 700 000 ihmistä ympäri osavaltiota on joutunut jättämään kotinsa.

Pelastushenkilökunta pelkää kuolleiden määrän nousevan edelleen, sillä tulvat ovat jättäneet alleen kokonaisia kyliä, joihin pelastajat eivät ole vielä päässeet etenemään. Veden saartamissa kylissä on loukussa tuhansia ihmisiä, joilta uhkaa loppua ruoka ja juomavesi.

Keralan viikkokausia jatkuneet tulvat ovat pahimmat vuosisataan. Sateiden odotetaan jatkuvan vielä pitkälle ensi viikkoon.

STT