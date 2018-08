Kertakäytön sietämätön helppous

LIISA WRIGHT. Tuttava totesi muoviesineidensä paljoudesta, että kaikki on muovia nykyään. Näin ei toki onneksi ole, mutta kaikkea kyllä näyttää löytyvän muovisena. Vaihtoehtojakin olisi. Joskus niiden käyttäminen vaatii vähän suurempaa vaivaa, mutta on usein parempi terveydellemme.

Muovi ja elintarvikkeet on minusta aina tuntunut vältettävältä yhtälöltä, enkä siihen sorrukaan paitsi pakastamisessa. En käyttäisi naarmuuntunutta muovikulhoa ruuanlaitossa; teräksisiä, lasisia ja posliinisiakin kun löytyy kaupoista. Yksi kauhistus ovat vähän kärähtäneet muovikauhat ja -paistinlastat, joiden myrkyttömyyttä vahvasti epäilen. Puiset ja teräksiset ovat turvallisempia käyttää ja kauniimpia.

Esimerkiksi puisen leikkuulaudan pystyy kuuraamaan puhtaaksi ja höyläämään kuin uudeksi. Joistain muovileikkuulaudoista löytyy ympäristömyrkky triklosaania.

Kertakäyttö on tuhoisaa. Jos joskus poikkeuksellisesti on järkevää käyttää kertakäyttöastioita, pitää niiden edes olla pahvisia. Ei ole kovinkaan mieltä ylentävää juoda kalliita juomia muovipikareista; siitä on juhlavuus kaukana. Retkikahvit juodaan hienon designin kuksasta. Kauniita mukeja valmistetaan myös emalista, etenkin lapsia ajatellen.

Suomalainen käyttää 2,5 kiloa muovia kuukaudessa: kevyestä tavarasta syntyy aikamoinen kasa jätettä, lähinnä pakkaustuotteita ja kertakäyttövälineitä.

Kosmetiikan ja puhdistusaineiden pakkausmateriaali on useimmiten muovia, kertakäyttöisenä. Kauneudenhoitoainetta mahtuu hyvin vähän hienoihin purnukoihin, joille tuskin löytyy uusiokäyttöä.

Viime vuosikymmeninä on hygienia- ja puhdistusaineissa paljolti siirrytty nestemäisiin tuotteisiin. Lisäämällä saippuaan vettä saadaan siitä nestemäistä; sitten täytyykin lisätä kemikaaleja estämään mikrobien kasvu.

Onneksi jokunen valmistaja on vihdoin luopunut tähän tarkoitukseen yleisesti käytetystä erittäin vahingollisesta triklosaanista. Sen on todettu aiheuttavan muutoksia solujen mitokondrioihin ja olevan ilmeinen hormonihäirikkö vesistöihin päätyessään.

Palasaippua on hygieeninen ja siisti reikäisellä alustallaan. Nykyään valmistetaan myös palashampoita, joiden käytöstä ei myöskään synny muovijätettä. Itse pesen tukan kananmunalla – harvemmin ja terveemmäksi kuin aikaisemmin shampoolla.

Pyykinpesuun voi käyttää pahvipakkausten pesupulvereita, mäntysuopaa, tahrasaippuaa ja soodaa. Ympäristöä ei tarvitse kuormittaa turhaan siinäkään.

Sooda ja etikka ovat tehokkaita siivousaineita. Mikrokuituliinan kanssa ei yleensä edes tarvita puhdistusainetta.

Muovi on hyvä ja joissain tapauksissa vaikeasti korvattava materiaali. Sitä ei saisi koskaan tuottaa vain sen halpuuden takia: sen ympäristöhaitat räjähtävät käsiin.

Yksi esimerkki muovin kestävyydestä on takavuosien puutarhakalusteet. Muovituolien suosio perustuu halpuuteen ja siihen, ettei niitä tarvitse hoitaa. Nyt kaikkialla tarjotaan yhtä kalseaa polyrottinkia.

Myös kauniit ja mukavan tuntuiset puu- ja rottinkikalusteet ovat aikaa kestäviä, kunhan niitä hoitaa. Aika pienellä vaivalla voi luopua tuhoisasta kertakäyttökulttuurista.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.