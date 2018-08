Keski-Afrikassa surmatut venäläisjournalistit tutkivat venäläistä palkka-armeijaa

Tuntemattomien asemiesten väijytyksessä Keski-Afrikan tasavallassa eilen kuolleen kuvausryhmän kolme journalistia olivat alueella tutkimassa venäläisten palkkasotilaiden toimia, vahvistaa kuvausryhmän kanssa yhteistyötä tehnyt mediajärjestö.

– Perjantaina 27. heinäkuuta he lensivät Keski-Afrikan tasavaltaan kuvatakseen materiaalia palkka-armeijayhtiö Wagnerin toiminnasta, mediajärjestö vahvisti Facebook-sivuillaan.

Televisiokanava RT kertoi tiistaina, että yksi surmatuista oli Orhan Dzhemal, tunnettu sotakirjeenvaihtaja, joka haavoittui raportoidessaan Syyriasta. Ohjaaja Aleksandr Rastorgujev oli moninkertaisesti palkittu dokumenteistaan. Kolmas tapetuista oli kuvaaja Kirill Radtshenko.

Venäjän ”varjoarmeijaa” tutkinut journalisti kuoli myös huhtikuussa

ABC Newsin mukaan surmatut venäläiset olivat tutkimassa Keski-Afrikassa myös kaivostoimintaa. Venäjän opposition johtohahmo, liikemies Mihail Hodorkovski vahvisti lausunnossa tiistaina, että kuolleet työskentelivät hänen perustamansa mediajärjestön kanssa Wagnerin tutkinnassa.

– He olivat urheita miehiä. Toivoin viimeiseen asti, että heidät olisi vain kaapattu ja että heidät olisi voitu vielä pelastaa. Levätkööt rauhassa. Lähetän syvimmät osanottoni heidän omaisilleen, ja teen kaikkeni tämän rikoksen tekijöiden tunnistamiseksi, Hodorkovski kirjoittaa.

Wagner on Venäjän merkittävimpiä palkka-armeijayhtiöitä. Venäjän ”varjoarmeijaksi” kutsuttu yritys on osallistunut muun muassa Syyrian sotaan.

Huhtikuussa Venäjällä kuoli Wagnerin toimintaa Syyriassa tutkinut journalisti, joka putosi viidennessä kerroksessa sijaitsevan asuntonsa parvekkeelta Jekaterinburgissa. Viranomaiset kertoivat tuolloin, että kyseessä oli joko onnettomuus tai itsemurha.

STT

