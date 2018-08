Keskustan Seppo Kääriäinen ei lähde enää ehdokkaaksi eduskuntaan

Keskustan konkaripoliitikko, kansanedustaja Seppo Kääriäinen ei lähde enää ehdokkaaksi seuraaviin eduskuntavaaleihin.

– Siirryn aidan toiselle puolelle, politiikan tekijästä tarkkailijaksi ja kommentoijaksi, 70-vuotias Kääriäinen kirjoittaa kotisivuillaan.

Kääriäinen on ollut mukana politiikassa lähes 50 vuotta, joista kansanedustajana yli 30. Kääriäinen aloitti kansanedustajana vuonna 1987.

Kääriäinen on toiminut uransa aikana muun muassa kahdesti ministerinä ja kahdesti eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Kääriäinen oli puolustusministerinä Matti Vanhasen hallituksessa 2003-2007. Hän toimi myös kauppa- ja teollisuusministerinä sekä ministerinä ulkoministeriössä Esko Ahon hallituksessa vuosina 1993-1995.

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Kääriäinen oli vuonna 2003 sekä 2007-2011.

Keskustapuolueessa hän on toiminut varapuheenjohtajana, eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja puoluesihteerinä.

Kirja ainakin pöytälaatikkoon

Kääriäisen mukaan politiikassa on meneillään murros, joka koskee myös keskustaa.

– Nikamakohdassa on siistiä antaa tilaa politiikan nykymeininkiin ja -tyyliin paremmin sopiville voimille, Kääriäinen kirjoittaa.

Kääriäinen myös kertoo kirjoittavansa näistä ilmiöistä kirjan.

– Jos ei julkisuuteen, niin pöytälaatikkoon.

STT

