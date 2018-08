KHO: Googlen pitää poistaa hakutulokset, joista paljastui murhasta tuomitun terveystietoja

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt Googlen poistamaan hakutuloksia, joista paljastui murhasta tuomitun miehen terveystietoja.

Mies oli sairautensa takia tuomittu alentuneesti syyntakeisena. KHO määräsi perjantaina annetussa vuosikirjapäätöksessä Googlen poistamaan kaksi hakutulosta. Ensimmäisessä niistä ilmeni miehen nimi, hänellä todettu oireyhtymä, hänen saamansa murhatuomio pituuksineen sekä se seikka, että hän oli ollut mielentilatutkimuksessa, jossa hänet oli todettu alentuneesti syyntakeiseksi.

Toinen hakutuloslinkki ohjautui uutis- ja mediasisältöpalveluun, jossa oli mainittu miehen nimi, murhatuomion pituus sekä se seikka, että tuomio oli annettu alentuneesti syyntakeisena.

Google: Tietojen kertominen perusteltua

EU-tuomioistuin linjasi vuonna 2014, että ihmisillä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada itseään koskevia tietoja tietyin ehdoin poistetuksi Googlen hakutuloksista.

Tässä tapauksessa Google ei ollut suostunut poistamaan hakutuloksia, koska sen mukaan tietojen näkyminen oli julkisen edun mukaista. Google perusteli kantaansa muun muassa sillä, että väkivaltarikosten rangaistusmittaus on ollut keskustelunaihe jo pitkään.

Alentuneen syyntakeisuuden vuoksi miehelle langetettiin murhasta 10,5 vuoden vankeustuomio, kun murhasta täydessä ymmärryksessä rangaistus on aina elinkautinen vankeusrangaistus. Googlen mukaan miehen terveystietojen kertominen oli perusteltua, koska yleisöllä on oikeus tietää, miksi häntä ei tuomittu elinkautiseen.

KHO: Yksityiselämän suoja ylitti yleisön intressin

KHO:n mukaan hakutuloksista sai sellaisia tietoja miehen terveyden- ja mielentilasta, jotka ovat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluvia, henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluontoisia henkilötietoja. KHO katsoi, että miehen oikeus yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan ylitti yleisön intressin saada hänen terveyden- ja mielentilaansa koskevia arkaluontoisia tietoja.

– Hakutulosten poistamisen ei voitu arvioida muutoinkaan juurikaan rajoittavan yleisön tosiasiallista mahdollisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun tai muutakaan sananvapauden käyttämistä, KHO sanoi päätöksessään.

Aiemmin myös tietosuojavaltuutettu ja Helsingin hallinto-oikeus olivat ratkaisseet asian miehen hyväksi.

