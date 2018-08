Kiina lähettää kauppaneuvottelijansa Yhdysvaltoihin paikkaamaan välirikkoa

Kiina lähettää kauppaneuvottelijansa Yhdysvaltoihin elokuun lopulla ratkomaan tullikiistaa maiden välillä. Kiinan kauppaministeriön mukaan tapaaminen tapahtuu Yhdysvaltain aloitteesta.

Kiistely tulleista on yltynyt maiden välillä, kun molemmat ovat uhanneet uusilla vastatoimilla. Kiina ilmoitti äskettäin asettavansa 25 prosentin tuontitullit amerikkalaistuotteille kuten dieselpolttoaineelle ja kemikaaleille. Tullien alaisten tuotteiden arvo on reilut 14 miljardia euroa.

Yhdysvallat on puolestaan uhannut asettaa vastaavan mittaluokan tullit Kiinasta tuotaville tuotteille kuten moottoripyörille ja nopeusmittareille.

Molempien maiden vastatoimien on määrä astua voimaan ensi viikolla.

Aasiassa pörssit olivat Turkin valuuttakriisin vetäminä alavireessä, mutta kauppa piristyi, kun tieto Kiinan ja Yhdysvaltojen tapaamisesta tuli julkisuuteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kiinalle tuontitulleja alun perin maiden kahdenvälisen kaupan epäsuhdan vuoksi. Trumpin mukaan Kiinan täytyy tasapainottaa reilun 290 miljardin euron ylijäämäänsä.

Osapuolet neuvottelivat tulleista edellisen kerran kesäkuussa Washingtonissa. Tuolloin lupaavalta vaikuttaneet keskustelut vetivät lopulta vesiperän, ja Yhdysvallat asetti kiinalaistuotteille liki 30 miljardin euron edestä. Kiina on järjestäen vastannut Yhdysvaltojen asettamiin tuontitulleihin.

STT

