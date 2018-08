Kontinen luottaa pelin kulkevan New Yorkin grand slam -turnauksessa

Henri Kontinen pääsee luottavaisena tenniskauden viimeiseen grand slam -turnaukseen, joka alkaa New Yorkissa 27. elokuuta. Kontinen ja hänen australialaisparinsa John Peers ylsivät Yhdysvaltain avoimessa mestaruusturnauksessa viime vuonna välieriin, ja odotukset ovat taas korkealla.

– Olemme pelanneet pari viime viikkoa hyvää tennistä, ja meillä on New Yorkista hyvät muistot, Kontinen sanoi Cincinnatissa STT:lle.

Hän arveli kaksikon huilaavan pari päivää ja hiovan sitten peliään US Openia varten.

– Nyt ei voi miettiä muuta kuin US Openia, Kontinen sanoi.

Hän myönsi, että kauden marraskuussa Lontoossa päättävät ATP-finaalit kutkuttavat, mutta sinne yltäminen ei ole vielä varmaa.

– Toivottavasti pystymme pelaamaan niin hyvin, että pääsemme finaaleihin.

Kontinen otti kantaa myös viikolla varmistuneeseen maajoukkuekilpailu Davis Cupin uudistukseen. Cupin kärkimaiden on määrä jatkossa ratkoa paremmuus 18 maan turnauksessa, eikä otteluita pelattaisi pitkin vuotta.

– En ole oikein varma, miten uudistus vaikuttaa meihin pieniin tennismaihin. Toivottavasti voimme pelata sitä entiseen tapaan, jotta saamme koti- ja vieraspelejä.

Kontinen kertoi pelaavansa aina mielellään Davis Cupia, koska siinä pääsee mukaan joukkueeseen. Suomen seuraava vastus on Egypti Kairossa 14.-15. syyskuuta.

Parin syöttö kulkee

Cincinnatin ATP-turnauksessa Kontisen ja Peersin tie katkesi niukkaan puolivälierähäviöön. Kaksikko voitti avauserän 6-2, mutta Saksan Philipp Kohlschreiber ja Espanjan Fernando Verdasco käänsivät ottelun edukseen.

– Pelasimme loistavan avauserän ja toisessakin erässä syötimme hyvin. Emme hävinneet ottelussa yhtään syöttövuoroamme.

– Viime aikoina superkatkaisupelit ovat onnistuneet meiltä, mutta nyt se kääntyi tappioksemme, Kontinen kertasi.

Kohlschreiber ja Verdasco voittivat toisen erän katkaisupelissä, ja ottelun ratkaissut superkatkaisupeli päättyi saksalais-espanjalaisen parin voittoon 10-7.

STT

