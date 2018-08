Kontiselle turnausvoitto nelinpelissä Torontossa

Henri Kontinen ja hänen australialainen parinsa John Peers valloittivat sunnuntaina tenniksen ATP-nelinpeliturnauksen Kanadan Torontossa. Kontinen ja Peers kukistivat finaalissa eteläafrikkalaisen Raven Klaasenin ja uusiseelantilaisen Michael Venusin 6-2, 6-7, 10-6.

Turnausvoitto oli Kontiselle ja Peersille tämän kauden kolmas. He olivat ykkösiä myös vuoden alussa Brisbanessa ja kesäkuussa Lontoossa.

– Mielestäni syötimme loistavasti, eivätkä he saaneet yhtään syötönmurtoa. Kaiken kaikkiaan hyvä ottelu meiltä, Kontinen sanoi.

Kontisen on tarkoitus pelata heti Toronton kisan jälkeen alkavassa Cincinnatin ATP-turnauksessa Yhdysvalloissa. Kauden neljäs ja viimeinen grand slam -turnaus US Open käynnistyy New Yorkissa elokuun lopussa.

– Luonnollisesti on hienompaa suunnata ensi viikkoon, kun pelasimme täällä niin hyvin. Voiton kunniaksi otan oluen ja sitten suuntaan Cincinnatin lennolle, Kontinen suunnitteli.

STT

