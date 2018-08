Korean sodan hajottamien perheiden jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan tänään

Korean sodassa vuosina 1950-1953 rikki revittyjen perheiden jäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan tänään Kumgangvuoren lomakeskuksessa Pohjois-Koreassa. Kolme päivää kestäviin tapaamisiin odotetaan saapuvaksi kymmenittäin iäkkäitä eteläkorealaisia, jotka pääsevät tapaamaan Pohjois-Koreassa asuvia sukulaisiaan.

Korean sota ja niemimaan jakautuminen 1950-luvulla rikkoivat miljoonien ihmisten perheet. Rajan eri puolille jäi sisaria, aviopareja sekä vanhempia ja lapsia. Edellisen kerran vielä elossa olevat perheenjäsenet saivat tavata toisiaan vuonna 2015.

Tapaamiseen osallistuu muun muassa 92-vuotias Lee Keum-seom, joka odottaa tapaavansa ensimmäistä kertaa nykyisin 71-vuotiaan poikansa.

– En kuvitellut, että tämä päivä koskaan tulisi. En edes tiennyt, oliko hän elossa vai ei, vanhus kertoo AFP:lle.

Koreoiden välille ei koskaan solmittu rauhansopimusta, ja maiden välillä teknisesti vallitseva sotatila on estänyt perheitä tapaamasta tai edes vaihtamasta kuulumisia. Maiden välisissä suhteissa on kuitenkin viime aikoina nähty liennytystä.

Vuodesta 2000 lähtien sukulaisten tapaamisia on järjestetty 20 kertaa. Monet tapaamisiin hakeneet ovat ehtineet kuolemaan ennen sukulaistensa näkemistä.

Useimmat tapaamista odottavista ovat yli 80-vuotiaita. Vanhin osallistuja tänä vuonna on 101-vuotias.

STT