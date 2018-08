Koulurauha julistetaan tänään Vantaalla

Alkaneelle lukuvuodelle julistetaan tänään koulurauha yhteistilaisuudessa Vantaalla. Tilaisuuteen on kutsuttu lapsia ja nuoria vantaalaisista päiväkodeista ja kouluista. Ensimmäistä kertaa mukana on myös varhaiskasvatus sekä toisen asteen opiskelijat.

Tänä vuonna teemana on vaikuttaminen kouluissa. Teemalla halutaan nostaa esiin se, että miten jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa ilmapiiriin koulussa, ja miten oppilailla voisi olla enemmän vaikutusmahdollisuuksia koulussa.

Tilaisuuden järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Poliisihallitus, Suomen Vanhempainliitto ja Folkhälsan. Heidän tavoitteenaan on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

STT